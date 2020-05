Calciomercato Inter, pres. Racing: “C’è interesse Barça-Lautaro”

Tweet on Twitter

Il presidente del Racing, ex club di Lautaro Martinez e spettatore interessato della trattativa col Barcellona, è intervenuto ai microfoni di TyCSports.

Calcio mercato Inter, l’affare Lautaro

“Ho parlato con lo staff che consiglia il giocatore e mi hanno detto che c’è interesse da parte del Barcellona. In questo senso, ciò che Lautaro decide sarà buono per il Racing, perché ciò che vogliamo è che il giocatore sia felice e giochi dove vuole davvero giocare“: sono queste le parole di Victor Blanco, n. 1 del Racing Club di Avellaneda, ex club di Diego Milito e soprattutto di Lautaro Martinez. Il club argentino avrà il suo ruolo nella trattativa, anche se soltanto passivo e marginale: qualora il centravanti dovesse cambiare maglia, spetterà una parcentuale al club sudamericano. E che percentuale: visto che la vendita del suo cartellino eccederà con ogni probabilità i 14 milioni di euro, oltre il 10% di quanto pagherà il Barça andrà nelle casse di Blanco.

