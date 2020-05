Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: per Icardi sconto o scambio?

Ultime Inter, Icardi può restare a Parigi ma il club francese ha chiesto ai nerazzurri uno sconto sul prezzo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport la questione Icardi sta entrando finalmente nel vivo. Dopo qualche settimana di riflessione, imposta anche dalla pandemia, il riscatto a Parigi è diventato un tema centrale.

Il Psg vuole Icardi e la volontà reciproca è di trasformare il prestito gratuito (con diritto di riscatto) in acquisto definitivo. L’argentino ha convinto e Leonardo lavora per chiudere tutti gli accordo, convincendo anche il calciatore e soprattutto la moglie e agente Wanda Nara che ha dovuto fare la pendolare dall’Italia, in jet privato con i figli.

Tuttavia il PSG pensa che i 70 milioni di euro del riscatto concordati l’estate scorsa – da esercitare entro il 31 maggio – dovrebbero essere ponderati con la crisi del Covid-19 che ha provocato voragini nei bilanci di tutti i club.

Per questo il club vuole che sia ridiscusso il prezzo del cartellino che solo fino a qualche settimana fa sembrava un ottimo affare.

Mercato Inter: arriva Draxler?

L’Inter però non vuole abbassare il prezzo ed è fiduciosa che alla fine il PSG paghi. Non foss’altro perché il club di Zhang vorrebbe vedersi riconosciuta la bontà dell’operazione di un’estate fa quando l’Inter ha praticamente “regalato” la punta ai francesi. Tutti potrebbe risolversi con uno scambio, con una contropartita tecnica da individuare, magari (ma qui siamo nel campo delle ipotesi) quel Draxler che già lo scorso inverno era stato offerto ai nerazzurri.