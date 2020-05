Calciomercato Inter, Izzo: via libera da Conte, nerazzurri pronti all’offerta

Calciomercato Inter, obiettivo Izzo: i nerazzurri preparano l’assalto

Calciomercato Inter – Izzo | Le indiscrezioni venute fuori nel corso delle ultime settimane, trovano conferme tra le colonne del quotidiano Tuttosport, nella sua edizione odierna. L’Inter punterà su Armando Izzo. E’ un pallino di Antonio Conte, tecnico che lo seguiva già nelle sue vecchie esperienze da allenatore. Il terzo perno vincente della sua difesa a tre potrebbe essere nel suo nome, finendo così tra le ipotesi di difesa assieme agli altri due, Skriniar e De Vrij. Il classe ’92 rappresenta un vero e proprio obiettivo di mercato per il club nerazzurro, pronto ad investire su di lui. E, per arrivare al difensore dei granata, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta avrebbe in mente un’operazione ad hoc per convincere il Torino.

Ultime Inter, l’offerta per arrivare ad Izzo: sul piatto due contropartite

Stando a quel che rivelano i colleghi del quotidiano piemontese, l’Inter farebbe sul serio per Armando Izzo. Il difensore del Torino potrebbe essere pronto per una nuova esperienza nella big italiana, motivo per cui, Giuseppe Marotta vorrebbe andare a piazzare il colpo per la stagione che verrà. E, per convincere il Torino, sarà messo sul piatto un vecchio obiettivo – ma nome ancora in auge – del club granata: stiamo parlando di Roberto Gagliardini, su cui l’Inter sembra non puntarci più. Oltre al nome del centrocampista ex Atalanta, si pensa anche al prestito di Andrea Pinamonti.