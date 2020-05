Il bollettino della Protezione Civile di oggi venerdì 8 maggio

Sta per arrivare il consueto aggiornamento da parte della Protezione Civile: non più in una conferenza stampa in diretta ma attraverso il bollettino quotidiano.

I dati forniti dalla Protezione Civile sulla lotta al covid-19

L’emergenza sanitaria non è ancora finita (in alcune aree del paese ancor di più che in altre), ma i numeri forniti dalla PC risultano utili anche per capire soprattutto se l’allentamento delle misure non abbia portato ad un significativo peggioramento della situazione globale. Una volta appurato che i posti in terapia intensiva non hanno un insostenibile livello di occupazione, allora si potrà guardare all’andamento dei contagi e degli attualmente positivi. Bisogna tener comunque presente però questi ultimi, risentono di un inevitabile ritardo rispetto alla reale situazione.

IN AGGIORNAMENTO