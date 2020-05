AIC Tommasi Coronavirus Serie A | Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), ha parlato della possibile ripresa del campionato, dei tamponi che i club stanno effettuando ai propri tesserati e della questione contratti.

AIC, Tommasi: “Positività normale, preoccupano i giorni”

Ai microfoni di fanpage.it, Tommasi ha fatto il punto della situazione sul momento del calcio italiano.

“A breve il Comitato Tecnico Scientifico invierà una nota al Ministro della Salute e al Ministro dello Sport per ulteriori dettagli sugli allenamenti e sulla ripresa. Al momento non sappiamo altro. E’ possibile che i positivi saranno isolati ma c’è da chiarire l’uniformità dei comportamenti che garantisce la sicurezza. La gestione della positività di un calciatore non può essere diversa da quella che riguarda altri ambiti del Paese”.

Calciatori positivi? “Quasi tutte le squadre hanno svolto gli screening clinici. Alcune, per problemi logistici non ci sono ancora riusiciti ma ben presto la situazione sarà chiara. La positività di alcuni calciatori era facilmente preventivabile, soprattutto per la diffusione del virus in alcune zone d’Italia. Il problema non è questo quanto la prolungata positività“.

AIC, Tommasi: “Non so quando verrà definita la questione contratti”

Damiano Tommasi, poi, ha passato in rassegna la situazione contratti.

“Non so se e quando verranno definite le date di fine stagione. C’è la richiesta di spostarle in avanti e il Consiglio Federale avrebbe dovuto ratificarlo oggi, ma è stato rinviato. Il tema delicato è rappresentato dai prestiti e dai calciatori in scadenza che hanno già firmato un nuovo contratto con un’altra squadra. Servirebbe intervenire sui contratti in scadenza al 30 giugno e su eventuali contratti già firmati a partire dal 1 luglio, per i quali saranno sospesi gli effetti da un punto di vista di tesseramento”.