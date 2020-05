Ultime Fiorentina, Barone: “Con Chiesa parliamo a fine stagione”

Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha parlato del futuro del campionato e della squadra nel corso di un’intervista concessa a Radio Toscana:

“Ribéry? Tornerà a Firenze domani.

Speriamo di ripartire a breve, questo darebbe un grande senso a tutto perchè le cose sarebbero migliorate. L’auspicio è che arrivino certezze per programmare questa stagione e soprattutto la prossima, sul mercato ci aspettiamo qualcosa di particolare.

Futuro? Stiamo mettendo le basi per allestire una bella squadra, per riuscirci serviranno sforzi economici ma anche la possibilità di investire nel nuovo stadio nell’area metropolitana: senza quello sarà dura.

Pradè e Chiesa? Il rapporto è ottimo, finiamo la stagione poi parleremo anche con il tecnico.

Chiesa? Sia Commisso che io abbiamo un grandissimo rapporto con Federico e suo padre. E’ un giocatore viola e dopo aver superato qualche fastidio fisico ha fatto vedere a tutti di cosa è capace. Che abbia grandi potenzialità lo sanno i club italiani e stranieri. Vedremo a fine stagione il suo pensiero, poi decideremo ciò che sarà meglio per tutti, per la Fiorentina e per il calciatore. Ora Federico deve pensare a giocare qui, parlarne ogni giorno non è bello neppure per lui’.