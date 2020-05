Coronavirus Bundesliga 16 Maggio | Inizia a vedersi uno spiraglio di luce nel tunnel scavato negli ultimi mesi dal Coronavirus. Dalla Germania arriva la notizia che tutti gli appassionati di calcio attendevano: la Bundesliga riparte.

Bundesliga, Seifert: “Giocare è l’unico modo per salvare i club”

Nelle ultime ore era circolata l’indiscrezione di una possibile ripresa. Poi la cancelliera Angela Merkel ha dato l’ok e poche ore fa è diventanto anche ufficiale. L’amministratore delegato della Bundesliga, Christian Seifert, ha rilasciato un’intervista a Kicker.de in cui ha motivato la scelta di far ripartire il campionato.

“L’allentamento delle misure restrittive non deve però significare che il coronavirus non venga più preso seriamente. La ripresa dei campionati è una buona notizia per le prime due leghe del nostro Paese ed è stata accolta con grande senso di responsabilità da tutti i club che si sono impegnati per attuale le misure anticontagio decise dalla task-force sanitaria. Giocare senza pubblico non sarà spettacolare e bello come sempre ma era l’unico modo di salvare i club e le leghe. Ringrazio il Governo federale e tutti coloro che hanno permesso la ripartenza del calcio”.

Partite? “Non è ancora chiaro se ci saranno o meno le cinque sostituzioni visto che per la FIFA è una decisione ancora da prendere. Gare in tv in chiaro? Ci sono discussioni costruttive e valide coi media partner ma può darsi che vengano prese misure speciali e appropriate per la situazione“.

Il calendario della Bundesliga

Sabato riparte la Bundesliga e la data finale è segnata per il weekend 27-28 giugno