UEFA, Ceferin: “Bundesliga sarà di esempio”

UEFA | Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Allgemeine Zeitung, per parlare della volontà del governo tedesco di ricominciare a giocare.

«Sono fiducioso che la Germania sarà da esempio per tutti noi. Hanno deciso di riportare il calcio, con tutta la sua eccitazione, emozione e imprevedibilità in Europa.

Sarà un cambiamento in questo periodo per le nostre vite. Questa decisione è il risultato di un dialogo costruttivo tra le autorità calcistiche e quelle politiche. Dietro alla loro scelta c’è stata una grande pianificazione.

Sono lieto che la Bundesliga possa tornare in campo, già questa è una grande notizia. Questo è un grande e positivo passo per poter tornare a guardare la vita con ottimismo. Auguro al calcio tedesco i migliori successi».

Ultime Bundesliga, i casi “positivi” non mancano

Angela Merkel ha dato l’ok nelle ultime settimane. Per la soddisfazione di Christian Seifert, che ha parato in un’intervista a Kicker.de in cui ha motivato la scelta di far ripartire il campionato.

“L’allentamento delle misure restrittive non deve però significare che il coronavirus non venga più preso seriamente. La ripresa dei campionati è una buona notizia per le prime due leghe del nostro Paese ed è stata accolta con grande senso di responsabilità da noi. Ringrazio il Governo federale e tutti coloro che hanno permesso la ripartenza del calcio”.