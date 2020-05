Serie A AIC Tommasi Contratti | La Serie A non ha ancora una data precisa per il ritono in campo. Attualmente i calciatori stanno tornando pian piano alla normalità nei centri sportivi, dopo aver effettuato i tamponi e i test clinici previsti dal protocollo FIGC. Una data precisa, però, c’è sui contratti dei calciatori in scadenza a giugno 2020. Dallo stop dei campionati si è iniziato a discutere di questo tema che ha visto Damiano Tommasi, Presidente AIC, protagonista assoluto per cercare una soluzione.

AIC, Tommasi: “Contratti in scadenza saranno prolungati”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Tommasi ha parlato della questione contratti e della ripresa del campionato.

Contratti? “La soluzione ora non c’è. La nostra attenzione è rivolta alle fasce di reddito più basse e alla salute degli atleti. Al di là dell’aspetto della sostenibilità e tutti i conti che si stanno facendo, sicuramente ci sono da tener presente le categoria non professioniste”.

Estensione? “La FIFA ha sciolto i dubbi. Se le Federazioni allungano la stagione, i calciatori potranno andare anche oltre la scadenza dei contratti. Ma da un punto di vista contrattuale, è complicato intervenire. E’ uno dei temi che non è stato ancora ben chiarito. Ci sono anche calciatori in B e C con il contratto in scadenza e vogliamo che sia parità per tutti. La questione è superata a livello sportivo ma lo dovrà essere anche dal punto di vista burocratico“.

Tommasi sulla ripresa: “Iniziamo a vedere un po’ di luce”

Sulla ripresa, poi, Damiano Tommasi ha le idee ben chiare circa il comportamento da tenere.

“Con l’inizio della Fase 2 si prova a vedere un po’ di luce. I nostri comportamenti avranno conseguenze tra 15 giorni, per cui attenendoci alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico la speranza è che la luce sia ancora più chiara in futuro”.