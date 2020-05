Oroscopo di domani 8 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 8 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Venerdì sarà una giornata in cui avrete da pensare molto alle vicende familiare e amorose. Avrete voglia, nel weekend, di iniziare nuovi progetti in vista del futuro. La realizzazione di tali progetti, però, non dipenderà solo da te ma anche dai tuoi superiori o datori di lavoro.

Toro. Giornata scoppiettante per i Toro. Ci sarà la possibilità di scontrarsi davvero con tutti e non sarà semplice restare calmi. Il consiglio è quello di far trascorrere la giornata di domani in estrema tranquillità per non riscontrare problemi in futuro. Da domenica inizieranno ad esserci le soluzioni giuste.

Gemelli. Molto presto arriveranno notizie confortanti sulla sfera lavorativa. Non va bene, però, nei rapporti interpersonali. Da un momento all’altro, domani e sabato, potreste trovarvi a rimuginare su cose spiacevoli. Cercate di agire con prudenza per evitare inconvenienti.

Cancro. Il lavoro continua a farla da padrone nelle vostre giornate. Cercate nuove esperienze o di consolidare quella che già state vivendo. La giornata di domani, però, potrebbe essere assalita da pensieri di natura amorosa. E’ possibile che avrete voglia di far chiarezza su cose passate, fino a sabato, ma bisognerà essere cauti per non andare incontro a momenti complicati.

Leone. Hai raggiunto il limite massimo della sopportazione dal punto di vista lavorativo. E’ arrivato il momento di prendere decisioni nette su chi continuare la vostra collaborazione e chi eliminare. C’è chi prova ad ostacolarti e metterti i bastoni tra le ruote ma domani sarà una giornata decisiva per questo.

Vergine. L’amore non ha intenzione di decollare, dovrete stringere ancora di più i denti e tenere duro perché prima o poi per voi ci sarà una gradita sorpresa. Sul lavoro, invece, la situazione è molto positiva. Potrete ricostruire qualcosa di solido e stringere conoscenze importanti per il vostro futuro professionale.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani sarà una giornata complicata per il lavoro. Potreste trovarvi ad ingoiare un boccone molto amaro a causa di un passo indietro che dovrete fare seppur controvoglia. In amore, il consiglio quello di avere maggior fiducia nel partner e costruire nuove basi per un futuro più florido.

Scorpione. Nella giornata di domani converrebbe restare tranquilli per non litigare con chiunque capiti sotto tiro. Non rivangate il passato così non rischiate di cadere in errore. Soprattutto sul lavoro: c’è chi si è comportato male con voi e vorreste dirgliene quattro ma meglio evitare.

Sagittario. Si preannuncia una serata piena di passione, quella di domani. Varrà soprattutto per le coppie stabili. Per chi negli ultimi mesi ha vissuto momenti di instabilità, servirà prima gestire con maggiore sicurezza quello che vi riserverà il futuro.

Capricorno. Dal punto di vista lavorativo, raccogliere tutto quello che avete seminato. E’ un periodo positivo e se qualcuno ha già avviato un progetto, raccoglierà tanto. Per chi invece parte da zero, potrebbe trovarsi di fronte un’offerta part-time. Dal punto di vista amoroso, la situazione è poco calda e ciò che bolle in pentola non è tanto.

Acquario. E’ il momento di chiudere qualche rapporto, ci sono cose che non vanno. In passato avete dato sempre molto agio alle idee degli altri, da domani è tempo di prendere la vostra vita in mano e scegliere per voi stessi, senza più intercessioni.

Pesci. Vi sentirete molto svogliati. La giornata di domani partirà bene ma con il trascorrere delle ore diventerà più noiosa del previsto. Se avete questioni importanti da valutare, sarà meglio farlo nella giornata di domenica.