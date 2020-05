Notizie Lazio, Luis Alberto: “Italia lenta rispetto alla Spagna”

Ultime Lazio | Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato nel corso di una diretta instagram:

Le parole di Luis Alberto

“Dicono che il calcio italiano sia difensivo, è una bugia. C’è l’Atalanta che gioca molto bene, anche il Napoli ai tempi di Sarri. Ora sta crescendo ancora di più e sta tornando in un’epoca d’oro. I tifosi pagano il prezzo del biglietto, e devono assistere a uno spettacolo.

Non ho visitato Roma, sono un disastro, anche quando sono andato a Parigi, ho visitato la Tour Eiffel e poco di più. Voglio andare a New York, è l’unica città che vorrei vedere tutta”.

Ronaldo?

“Il confronto con CR7? Abbiamo vinto entrambe le volte. È da ammirare, tutto quello che ha ottenuto se l’è guadagnato, non gli hanno regalano nulla, è puro lavoro. Messi secondo me è il migliore, ma Ronaldo ha mentalità. Ha vinto tutto, e continua a lavorare per vincere altro. È la mentalità che l’ha portato fin qui. Il mio gol più bello con la SPAL”.

Coronavirus?