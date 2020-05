Brescia, Gastaldello: “Ripresa campionato? Abbiamo paura, non è giusto che ce lo chiedano”

Notizie Brescia: Gastaldello sulla ripresa del campionato

Notizie Brescia Gastaldello | Il campionato di Serie A è fermo, e al momento è davvero complicato prevedere una data per la ripresa. I vertici alti stanno cercando di prendere una decisione definitiva, ma i pareri discordanti di presidenti e calciatori non fanno altro che alzare altri polveroni. Intanto giorno dopo giorno arrivano altre dichiarazioni da parte di alcuni giocatori, e stavolta è toccato a Gastaldello, difensore del Brescia. Ecco le sue parole rilasciate a La Repubblica:

“Ripresa del campionato? Non ci sono i presupposti, abbiamo ancora paura e non ci sentiamo sicuri. Qui a Brescia c’è gente che ha perso familiari a causa del virus. Ci stanno chiedendo di giocare e di fare 12 partite in un mese e mezzo, non credo sia giusto. Penso di parlare a nome di tutta la squadra, la salute è la prima cosa, e viene messa in pericolo in questo modo. Chiediamo che chi è chiamato a decidere almeno ci metta la faccia. Allenamenti? Tutte le squadre avrebbero dovuto ricominciare allo stesso momento”

Serie A ancora in dubbio: data imprevedibile

Intanto il dubbio resta sempre lo stesso: quando si potrà ricominciare a giocare? Mentre la Bundesliga ha conosciuto la data ufficiale nelle ultime ore, per la Serie resta impossibile dare una previsione. Queste le parole di Spadafora sulla questione.