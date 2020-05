Notizie Milan, rossoneri in campo ma aspettano Ibrahimovic

Il Milan ha ripreso a correre. Dopo aver eseguito i tamponi, i rossoneri hanno ripreso gli allenamenti individuali, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle linee guida del Decreto Ministeriale. Un piccolo passo verso la normalità, anche se l’incognita legata alla data della ripresa non è stata ancora risolta.

Milan, primo allenamento per Donnarumma

Questa mattina, infatti, nel centro sportivo di Milanello, il primo gruppo di giocatori ha svolto il primo allenamento. Presenti i fratelli Donnarumma, Gabbia, Hernandez, Bonaventura, Duarte, Biglia e Bennacer. Nel pomeriggio il secondo gruppo di calciatori che hanno superato i test atletici. Il programma inevitabilmente si presenta diverso rispetto a quello delle ultime stagioni, in cui si lavorava per preparare le partite. Il lungo stop ha portato agli allenamenti in casa ma senza pallone. Ecco, perchè, nella prima fase di lavoro sarà incentrata sulla riatletizzazione. Le altre differenze riguardano le modalità per garantire la sicurezza. I giocatori non potranno usare gli spogliatoi e la palestra. La doccia è consentita, ma solo nelle camere singole.

Notizie Milan, ecco la data del rientro di Ibra

Gli unici assenti sono Ibrahimovic e Kessie. Lo svedese dovrebbe rientrare tra venerdì e sabato, mentre l’ivoriano è ancora bloccato nel suo paese, dove non riesce a trovare un volo per rientrare. Entrambi dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni prima di riprendere gli allenamenti. I due potrebbero inoltre proseguire insieme l’esperienza in rossonero anche nei prossimi anni. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile rinnovo del contratto di Ibrahimovic, in scadenza il prossimo 30 giugno. A “confermare” il centrocampista della Costa d’Avorio, invece, come riportato sul nostro sito, è stato l’agente George Atangana, che ha smentito le voci di mercato.