Mercato Juventus, pronto lo scambio Zaniolo-Bernardeschi

La Juventus non ha mai smesso di cercare Zaniolo, Bernardeschi farebbe le fortune di mezza Serie A, Roma compresa: se fosse arrivato il momento per un clamoroso scambio?

Calcio mercato Juve, occhi su Zaniolo

Doveva rientrare già in uno scambio, Nicolò Zaniolo. L’anno scorso, con Gonzalo Higuain. Poi il Pipita decise di impuntarsi ed è rimasto a Torino. Col senno di poi, i tifosi giallorossi hanno ringraziato. Oggi sono sempre più innamorati del giovane centrocampista, sempre più uomo-squadra nonostante la giovane età. Non sarà facile strapparlo quindi alla Roma, che anzi sta facendo di tutto per portarlo ad un rinnovo. D’altro canto però, ci sono ragioni strettamente economiche che giocano a favore della Juventus. In ogni caso, il prossimo sarà un mercato di scambi e proprio questo aspetto, riferisce Tuttosport, potrebbe alla fine rivelarsi fondamentale.

Ultime Juventus, Berna alla Roma?

Qualche giorno fa ha parlato l’agente dell’esterno bianconero ed è stato categorico nell’affermare che non si muove da Torino, ma questa mattina la stampa preme sulla sua voglia di sentirsi protagonista ancora. La Roma non ha mai nascosto di stravedere per Bernardeschi. Coi dirigenti bianconeri i rapporti sono ottimi, e qualora si convincessero i 2 calciatori, tutto potrebbe diventare tremendamente facile. Non va esclusa tuttavia nemmeno l’ipotesi estero per Berna, apprezzato in questo momento soprattutto da Barcellona e Atletico Madrid.