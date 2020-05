Mercato Juventus, Locatelli è un obiettivo: concorrenza del Real Madrid

Mercato Juventus: Locatelli, anche il Real ci pensa

Mercato Juventus Locatelli | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e le principali big del nostro campionato continuano a cercare rinforzi per la prossima stagione. La Juventus in particolare avrebbe intenzione di infoltire il reparto di centrocampo, magari con qualche giovane talento pronto ad esplodere. Oltre al solito nome di Sandro Tonali, nelle scorse settimane si è parlato parecchio anche di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo che sta facendo benissimo sotto la guida di De Zerbi.

L’ex Milan è pronto al grande salto, e i bianconeri sarebbero pronti ad andare ad investire su di lui. Occhio però ad una terza incomoda, ovvero il Real Madrid: stando a quanto riportato da Fichajes.com infatti, anche i Blancos sarebbe interessati al giocatore. Una notizia negativa, e che al momento spaventa non poco la squadra di Torino.

Notizie Juventus: non solo il Real, anche un’altra italiana su Locatelli

Locatelli dopo l’esperienza – finita non benissimo – al Milan, sembra un giocatore rinato, finalmente maturo, e pronto stavolta al grande salto di qualità. Il giocatore neroverde è ammirato da diverse squadre, sia in Italia che all’estero. Il Real Madrid ci sta facendo un pensierino, così come l’Inter, altra pretendente e rivale per la Juventus. Derby di mercato in arrivo?