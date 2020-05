Mercato Inter, Milinkovic-Savic ancora nel mirino: muro Lotito, niente svalutazione

Mercato Inter: Milinkovic obiettivo concreto, ma Lotito lo blinda

Mercato Inter Milinkovic | L’Inter continua il suo calciomercato, e in vista della prossima stagione, la squadra nerazzurra vorrebbe rinforzare un po tutti i reparti, a partire da quello di centrocampo. Conte ha plasmato la sua squadra a immagine e somiglianza, e specie a centrocampo servirà un piccolo ritocco, magari con un colpo importante. Nel mirino ci sono tantissimi elementi validi, ma attenzione soprattutto ad uno in particolare: Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è stato protagonista di una grandissima stagione, ed è considerato come uno dei migliori nel suo ruolo in Italia, ragion per cui è una preda ambita da tantissimi club.

I nerazzurri vorrebbero provarci, ma sanno di dover fronteggiare un autentico muro: Claudio Lotito, patron biancoceleste che continua a voler blindare a tutti i costi il proprio gioiello. La richiesta è sempre la stessa: non meno di 100 milioni di euro, nonostante questo periodo di pandemia non ci sarà una svalutazione. A riportare la notizia è Tuttosport.

Milinkovic-Savic: in arrivo il rinnovo con la Lazio?

Milinkovic continua ad essere un obiettivo concreto per l’Inter, ma allo stesso tempo è davvero difficile che il serbo possa muoversi in direzione Milano. La Lazio vuole il rinnovo, e pare che negli ultimi giorni sia arrivata un’offerta irrifiutabile, i dettagli riportati dalla nostra redazione.