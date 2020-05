Inter, Marotta: “Lautaro-Barcellona? Tutto fermo. Tonali promettente, vedremo”

Mercato Inter: Marotta su Lautaro

Mercato Inter Marotta Lautaro | Il mercato di Serie A continua ad essere in continuo fermento, e le principali big del nostro campionato si stanno impegnando affinchè possa essere portato a termine qualche colpo importante. Occhio però anche alle possibili cessioni, con l’Inter ad esempio che proverà in tutti i modi a blindare qualche suo gioiello. In particolare Lautaro Martinez, continuamente sondato da vari club, e finito nel mirino del Barcellona da diversi mesi.

ll Toro sarebbe l’attaccante ideale per i blaugrana, e le ripetute avance vanno avanti da parecchi giorni, tanto da scaturire tantissime voci sul futuro del ragazzo. Intanto a chiarire un po la situazione ci ha pensato l’ad nerazzurro Beppe Marotta, il quale ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a Città Celeste. Queste le sue parole: “Lautaro al Barcellona? Per ora è tutto fermo, non ci sono novità”

News Inter: Marotta parla del colpo Tonali

Andando a guardare anche il mercato in entrata, Marotta ha poi parlato di Tonali, pallino nerazzurro per l’estate. Il centrocampista del Brescia è visto come un giocatore molto interessante, ma ovviamente la squadra di Milano sa bene che ci sarà la fila per lui. “Si vedrà”: parole importanti, e che lasciano l’ennesimo indizio.