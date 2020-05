Coronavrus, Conte: “Ora serve senso di responsabilità”

Ultime Conte | Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, è tornato a parlare oggi in occasione del confronto con IV:

“Il Governo e le forze di maggioranza sono chiamati a operare con grande responsabilità, che deve essere ben superiore a quella richiesta a tutti i cittadini visti i compiti istituzionali, per operare la sintesi più efficace e lungimirante. Solo in questo modo possiamo far ripartire il Paese e rilanciare l’economia”. Lo ha detto, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte che oggi ha incontrato Italai Viva, un incontro che anche P.Chigi, come il partito renziano, giudica “positivo”.

Il presidente del Consiglio, si apprende, ha voluto ribadire la sua linea. C’è stata ancora una volta la massima disponibilità per discutere le proposte di IV per la ripresa economica del Paese.

Il Premier oggi ha voluto condividere la necessità di lavorare tutti insieme, con coraggio e determinazione, per affrontare e superare questa drammatica emergenza del nostro paese, non solo sanitaria ma che è diventata anche economica.

Ultime Conte: crollo di consenso

Intanto il suo consenso sembra sempre di più diminuire.

“Quanta fiducia hai nel governo?”. Pochissima. E’ questa la conclusione del sondaggio di Fabrizio Masia realizzato per Agorà. Gli italiani che ripongono molta fiducia nell’esecutivo, al 7 maggio, sono pochissimi.

Solo il 5%, infatti, è soddisfatto del lavoro di Conte. il 31 da un giudizio positivo nonostante tutto.