Coronavirus, la Lega Pro chiede lo stop al Consiglio FIGC

Coronavirus: Lega Pro, chiesto lo stop definitivo al campionato

Coronavirus Lega Pro | Il mondo del calcio ha subito uno scossone enorme, senza precedenti, e ad oggi appare davvero complicato intravedere una ripresa regolare, soprattutto in Italia. La nostra nazione è stata una delle più colpite a livello globale, e i calendari dei campionati sono per ora sospesi. Se la situazione per Serie A e Serie B sembra in via di definizione, il discorso cambia per quanto riguarda la Lega Pro: nella giornata di oggi sono arrivate tantissime novità.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset infatti, pare che i club di Lega Pro abbiano raggiunto l’accordo per chiedere al Consiglio della Figc lo stop definitivo alla stagione di Serie C 2019/20.

Stop alla Lega Pro: promosse e retrocesse

La Lega Pro potrebbe davvero dire stop al campionato, e vedremo se questa richiesta sarà accettata o meno dalla FIGC. Intanto, in attesa di eventuali novità, è giusto tirare le somme su chi saranno le squadre promesse, e quali invece quelle retrocesse. Monza, Vicenza e Reggina sarebbero infatti destinate a salire di divisione, mentre invece ci sarà ancora da decidere per chi scenderà: per ora è tutto bloccato, così come la questione ripeschaggi.