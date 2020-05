Tweet on Twitter

Coronavirus Italia Conte Mascherine | L’Italia sta attraversando la prima settimana della Fase 2 non senza difficoltà ma anche con tanti punti favorevoli. I miglioramenti della curva epidemiologica sono all’ordine del giorno, tanto che è ripresa la parziale normalità della vita. Hanno riaperto numerose attività commerciali e produttive e molti italiani sono potuti tornare al lavoro.

Coronavirus Italia, Conte: “Mascherine gratuite a famiglie bisognose”

Uno dei temi più scottanti da inizio ripresa, però, continua ad essere quello delle mascherine. In moltissimi Comuni italiani si sono registrati furti di mascherine, assalti a farmacie e prezzi maggiorati enormemente. L’ultimo annuncio del Presidente Conte, ha assottigliato il prezzo di tali dispositivi sanitari, rendendolo unico per tutta la Penisola. In un’intervista rilasciata all’AGI, il Premier Conte, ha parlato proprio del problema mascherine, dichiarando la distribuzione gratuita alle famiglie bisognose.

“Il Commissario Arcuri sta lavorando senza tregua sulla questione mascherine. La produzione viene aumentata esponenzialmente in queste settimane e sono stati sottoscritti accordi con supermercati,grande distribuzione, farmacie e parafarmacie per rendere disponibili le mascherine al prezzo fissato. Ma soprattutto faremo in modo di distribuire un certo numero di mascherine gratuitamente alle famiglie più bisognose”.

Coronavirus, il Paese potrebbe ripartire in anticipo

Intanto il Governo tiene a considerare la riapertura anticipata di molte attività produttive e commerciali. Solo se i dati e i numeri quotidiani provenienti dalle Regioni e dagli Ospedali sarà in discesa continua e costante.