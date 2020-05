Coronavirus, scandalo Kalou: ripresa Bundesliga a rischio – VIDEO

Coronavirus, scandalo in Germania: Kalou pubblica un video che rischia di fermare la Bundesliga

Coronavirus Kalou Herta Berlino Video Bundesliga | Proprio nella giornata di ieri era arrivato l’annuncio ufficiale di Angela Merkel riguardo la ripresa del campionato in Germania. Il calcio ricomincia e anche la Bundesliga, il massimo campionato tedesco. Ma ora è tutto nuovamente a rischio. Si sarebbe dovuti ripartire tra metà maggio e inizio giugno, ma Salomon Kalou e l’Herta Berlino mettono tutti nei guai. L’attaccante 34enne ex Chelsea ha postato un video in diretta sul proprio profilo Facebook di circa 10 minuti, dove si vedeva che le misure di igiene e sicurezza non erano rispettate nello spogliatoio. Ora è scoppiato un vero e proprio scandalo.

Il video postato da Kalou sui social mette a rischio tutto il calcio tedesco e in particolare la Bundesliga che spingeva per la ripresa e contrastare la crisi economica. Nel video si vede, infatti, il 34enne ivoriano infrangere ogni singola misura di sicurezza presente nel protocollo di igiene e salute della Bundesliga. Il video è stato poi cancellato, ora rischiano tutti grosso, in particolare dopo i casi di positività riscontrati in questi giorni tra i calciatori di Bundes. Intanto, la Lega Tedesca ha dichiarato inaccettabili le immagini mostrate da Kalou nello spogliatoio dell’Herta.