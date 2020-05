Coronavirus, guai per la Fiorentina: 6 casi positivi, 3 giocatori

Coronavirus: 6 nuovi casi positivi nella Fiorentina

Coronavirus Fiorentina | Il Coronavirus continua ad essere una spina nel fianco per la nostra nazione, e in queste ultime settimane anche il mondo del calcio è stato completamente stravolto. Nelle squadre di Serie A si sono registrati diversi casi di positività, e nell’ultima ora è arrivata l’ennesima brutta notizia. Nella Fiorentina infatti pare ci siano altri 6 casi dopo il tampone effettuato in giornata.

Stando a quanto riportato da Sky Sport il virus avrebbe colpito 3 giocatori e 3 membri dello staff. Ancora guai per la squadra viola quindi, che già in precedenza aveva visto Pezzella, Vlahovic e Cutrone contagiati. Per ora non sono noti i nomi, molto probabilmente non verranno comunicati per questione di privacy.