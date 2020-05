Tweet on Twitter

Ultime Atalanta, Coronavirus: arrivano notizie positive per Sportiello

Coronavirus Serie A Atalanta Sportiello | Arrivano buone notizie in Serie A. In attesa di capire quale sarà il futuro del campionato italiano, i calciatori sono pronti a tornare a lavorare. Intanto, dopo la guarigione di ieri di Dybala, arriva un’altra notizia positiva per un altro calciatore. Questa volta arriva da Bergamo, dove l’Atalanta conferma che il portiere Marco Sportiello è definitivamente guarito dal Coronavirus. Il calciatore era risultato positivo al Covid 19 lo scorso 24 marzo, il primo tra i suoi compagni di squadra. Adesso, dopo circa un mese e mezzo, il giocatore è risultato negativo a due tamponi nelle ultime 48 ore.

Serie A, Sportiello guarito dal Coronavirus

Il portiere dell’Atalanta Marco Sportiello, unico contagiato della rosa bergamasca, è guarito dal Coronavirus. Questo il comunicato apparso sul sito della soocietà: “Atalanta B.C. informa che il calciatore Marco Sportiello, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore, è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, come da protocollo sanitario per gli atleti professionisti Covid+, effettuerà nei prossimi giorni tutti gli accertamenti e successivamente potrà riprendere l’attività fisica individuale”