Ultime Atalanta, Coronavirus: arrivano notizie positive per Sportiello

Coronavirus Serie A Atalanta Sportiello | Arrivano buone notizie in Serie A. In attesa di capire quale sarà il futuro del campionato italiano, i calciatori sono pronti a tornare a lavorare. Intanto, dopo la guarigione di ieri di Dybala, arriva un’altra notizia positiva per un altro calciatore. Questa volta arriva da Bergamo, dove l’Atalanta conferma che il portiere Marco Sportiello è definitivamente guarito dal Coronavirus. Il calciatore era risultato positivo al Covid 19 lo scorso 24 marzo, il primo tra i suoi compagni di squadra. Adesso, dopo circa un mese e mezzo, il giocatore è risultato negativo a due tamponi nelle ultime 48 ore.

Serie A, Sportiello guarito dal Coronavirus

Ad annunciare la guarigione del proprio tesserato è stata la stessa Atalanta. Il portiere dell’Atalanta ed ex Fiorentina era l’unico contagiato da Coronavirus nel club bergamasco. Arrivato il comunicato nelle ultime ore da parte del club riguardo la guarigione del proprio calciatore. Sportiello si è sottoposto al doppio tampone di conferma per assicurare la propria guarigione. Adesso il calciatore potrà tornare ad allenarsi con i propri compagni dai prossimi giorni. Questo il comunicato del club:

“Atalanta B.C. informa che il calciatore Marco Sportiello, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore, è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni tutti gli accertamenti e potrà riprendere l’attività fisica”.