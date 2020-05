Calciomercato Roma, Raiola è una furia: “Nessun messaggio di Mkhitaryan”

L’agente di Mkhitaryan, Mino Raiola, ha scritto un messaggio attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, scagliandosi contro chi a suo dire ha divulgato delle fake news.

Con un messaggio scritto sia in italiano che in inglese, il superprocuratore ha inteso dire la sua e far chiarezza sui rumour che hanno riguardato di recente il calciatore armeno. Secondo Raiola, siamo addirittura nell’alveo delle fake news.

Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti cosi, le fake news sono assolutamente inaccettabili.

Mkhitaryan did not send any message to Arsenal. Specially in times like these, fake news are completely unacceptable. pic.twitter.com/Fyh35MdO9D

— Mino Raiola (@MinoRaiola) May 7, 2020