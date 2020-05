Calciomercato Roma, Raiola è una furia: “Nessun messaggio di Mkhitaryan”

L’agente di Mkhitaryan, Mino Raiola, ha scritto un messaggio attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, scagliandosi contro chi a suo dire ha divulgato delle fake news.

Calcio mercato Roma, Raiola fa chiarezza su Mkhitaryan

Con un messaggio scritto sia in italiano che in inglese, il superprocuratore ha inteso dire la sua e far chiarezza sui rumour che hanno riguardato di recente il calciatore armeno. Secondo Raiola, siamo addirittura nell’alveo delle fake news.

Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti cosi, le fake news sono assolutamente inaccettabili. Mkhitaryan did not send any message to Arsenal. Specially in times like these, fake news are completely unacceptable. pic.twitter.com/Fyh35MdO9D — Mino Raiola (@MinoRaiola) May 7, 2020

Il riferimento dell’agente è alle presunte parole del trequartista, riportate ieri da molti mezzi d’informazione. “Il mio tempo a Londra è terminato, spero riusciate a trovare un accordo con la Roma perché il mio desiderio è quello di restare“: questo il testo del messaggio che in molti gli hanno attribuito ma che Raiola ha inteso negare in maniera ferma.

Roma-Mkhitaryan, quale futuro?

Il messaggio di Raiola non esclude comunque che il giocatore possa restare a Roma in ogni caso. D’altronde lo stesso Fonseca qualche giorno fa si è sbilanciato in maniera importante rispetto alla possibilità che rimanga in Italia. Dove sta allora la verità? Come spesso accade nel mezzo, o più precisamente, a Londra. Al momento 11 milioni di euro, dopo averne pagati già 3 per il prestito, sono considerati troppi dalla dirigenza giallorossa, che punta ad uno sconto, soprattutto in un momento di crisi come questo. Allora dall’Inghilterra dovrà avvenire il passo decisivo, attraverso un abbassamento delle richieste dell’Arsenal per il cartellino del centrocampista 31enne.