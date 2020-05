Calciomercato Roma: Pastore in MLS

Calciomercato Roma: Pastore potrebbe giocare in America

Ultime Roma, Pastore può lasciare la capitale. Javier Pastore potrebbe lasciare la Roma durante la prossima sessione di mercato. Il calciatore argentino, già da gennaio in uscita, è ora di troppo.

Il suo pesante ingaggio, le sue prestazioni in campo, hanno convinto la Roma a dire Basta.

Il fantasista ex PSG, per questo, non solo è considerato uno dei possibili cedibili della rosa di Fonseca, ma deve assolutamente essere venduto.

Per questo motivo nelle ultime settimane Pastore è finito nuovamente al centro di alcuni rumors. Secondo quanto riportato dai colleghi di FootMercato, sulle tracce dell’ex Palermo ci sarebbe l’Inter Miami, club di David Beckham. La società statunitense avrebbe avviato negli ultimi giorni i contatti con Marcelo Simonian, procuratore di Pastore.

Ultime Roma: ora sono guai

Il bilancio del club, già in difficoltà per la mancata partecipazione alla Champions, si è ancor di più aggravato visto lo sto al campionato. Ma soprattutto, se il campionato non ripartisse, entrerebbe in enorme sofferenza e tutti gli esuberi vanno piazzati.

Ma non solo, la situazione potrebbe ripercuotersi persino sui pilastri delle future architetture tecniche, ovvero Pellegrini e Zaniolo. Pallotta entro il mese dovrà versare altri 20 milioni di ricapitalizzazione, visto che i conti lo pretendono e questo potrebbe indure a vendere qualche calciatore.