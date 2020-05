Ultime Roma: Friedkin, distanza con Pallotta

Calcio mercato Roma Friedkin Pallotta Cina | L’emergenza Coronavirus ha creato caos nel calcio mondiale, in particolare in Italia. La crisi economica e lo stop del campionato ha rallentato trattative di mercato anche riguardanti alle società, come nel caso della Roma. Infatti, il gruppo americano di Dan Friedkin, vicino all’acquisto del club giallorosso prima dell’emergenza Coronavirus, sembra aver fatto un passo indietro. L’affare prima della pandemia sembrava essere di circa 700 milioni (debiti compresi), ma ora le cose potrebbero cambiare. Come riportato da calciomercato.com, Friedkin, sembra intenzionato a chiudere l’affare per una cifra minore rispetto a quanto stabilito nelle ultime settimane. La crisi economica cambia i piani e per gli americani non vale la pena investire certe cifre in Italia in questo momento storico.

Calciomercato Roma: Friedkin lontano, Pallotta cerca investitori in Cina

E ORA? – A fine pandemia le parti potrebbero anche sedersi di nuovo al tavolo ma a cifre decisamente più basse rispetto al passato. Dai 700 milioni di febbraio a 400-450. Condizionale obbligatorio perché al momento non ci sono segnali in questo senso. Anche per questo è stato dato mandato a Goldman Sachs di cercare nuovi investitori, nonostante la ricerca al momento non abbia dato i frutti sperati. Si cerca sul mercato arabo ma anche su quello cinese. Pallotta spera, così come i suoi soci. La Roma, infatti, si trova in condizioni economiche disastrose. Il bilancio di giugno dovrebbe segnare un -110 milioni. Pallotta e soci dunque dovranno garantire liquidità in ogni caso. Quel che ormai sembra certo è che la prossima stagione sarà programmata con taglio degli stipendi e ridimensionamento economico che porterà anche a cessioni eccellenti: da Zaniolo a Under passando per Pellegrini e Kluivert. Nella speranza che il campionato riprenda e che il quarto posto non sia solo una chimera.