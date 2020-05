Calciomercato Napoli, Mertens rinnovo complicato: l’Inter insiste

Calciomercato Napoli: si allontana il rinnovo per Mertens

Calcio Mercato Napoli Mertens | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e le principali squadre del nostro campionato stanno cercando giorno dopo giorno di portare avanti operazioni in vista dell’estate. Il Napoli in particolare si sta impegnando soprattutto nel blindare i propri gioielli, come ad esempio Dries Mertens. L’attaccante belga andrà in scadenza di contratto, e per evitare che possa partire a zero urgerà un rinnovo, il quale però si sta facendo sempre più complicato da raggiungere. I tempi si stanno prolungando parecchio, ed è per questo che la trattativa potrebeb anche sfumare, andando a favorire più di qualche pretendente.

In Italia soprattutto ci sono diverse squadre interessate, su tutte l’Inter, che ha già messo l’ex PSV nel mirino già da un bel po. Il belga sarebbe infatti un rinforzo perfetto per i nerazzurri, i quali vorrebbe infoltire si un po il reparto offensivo, ma allo stesso tempo non vorrebbero spendere troppo. Il rinnovo è lontano, la squadra di Conte è in pole. A riportare la notizia Tuttosport.

Futuro Mertens: tra voci e rinnovo

Il rinnovo per Mertens non sembra voler arrivare, e intanto le voci di mercato continuano ad essere tante in queste ultime settimane. Non solo l’Inter, ma anche il Milan: nelle ultime ore è arrivata una notizia clamorosa dalla Spagna, i dettagli.