Calciomercato Napoli: Mertens al PSG, prenderà il posto di Cavani

Ultime Napoli, Mertens può finire in Francia. Clamoroso ribaltone in casa Napoli.

A Dries Mertens non mancano le offerte, anzi aumentano di giorno in giorno. La duttilità del giocatore del Napoli incuriosisce tanti club anche non solo in Italia.

Per questo motivo, come riportato da Voetbalkrant.com, ci sarebbe anche il Psg sulle tracce del calciatore.

L’attaccante prenderebbe in organico il posto di Edinson Cavani. Ciro, come è stato soprannominato a Napoli, deve solo scegliere la sua destinazione visto che il contratto con gli azzurri è in scadenza a fine anno.

Mertens, 33 anni compiuti il 6 maggio, è tra i giocatori più richiesti. Da tempo sul folletto dei partenopei c’è l’Inter di Conte che vorrebbe lavorare con lui a Milano. Si era parlato anche di Roma, Milan e Juventus.

L’attaccane, inoltre ,piace anche in Premier League dove è spietata la corte del Chelsea, mentre sono state sempre molto forti le sirene cinesi (qui il contratto sarebbe ben più remonerativo).

La notizia del giorno è però che Leonardo sta pensando al dopo Cavani, anche lui in scadenza di contratto, e tra gli obiettivi ci sarebbe anche Mertens.

Ultime PSG: 4 attaccanti in bilico

Una soluzione low cost per i parigini che perderanno il Matador. Il Cholo Simeone, infatti, lo vorrebbe al suo Atletico Madrid. Sempre i francesi, inoltre, dovranno riscattare Icardi e potrebbero perdere sia Mbappè, inseguito dal Real, che Neymar, obiettivo del Barcellona.