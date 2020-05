Ultime Napoli, Koulibaly via solo per un top club: rifiutati Everton e Tottenham

Calciomercato Napoli Koulibaly cessione Everton Tottenham | Resta sempre in discussione il futuro di Koulibaly al napoli secondo calciomercato.com: “Everton e Tottenham sono i club maggiormente interessati: grandi ambizioni per il futuro, alla ricerca di un difensore di livello, pronti a presentare offerte importanti. Kalidou Koulibaly è pronto sì a lasciare il Napoli, ma solo per un top club, che possa garantirgli una vetrina europea. Liverpool, Paris Saint-Germain, Barcellona, Real Madrid, questi sono i target che il classe ’91 è pronto a prendere in considerazione, non passi indietro quindi, niente scommesse. Al momento, Newcastle, Everton e Tottenham non sono così attraenti agli occhi del 26 azzurro, che non ne fa una questione meramente economica (il Psg è arrivato a offrire 10 milioni di euro a stagione e un contratto sino al 2025), ma anche tecnica. Sul calciatore si è fatto avanti il Real Madrid nelle ultime ore che ha formulato una prima offerta e chiesto lo sconto al club azzurro.

Calciomercato Napoli, cessione Koulibaly: Giuntoli trova il sostituto

“Le varie opportunità che lo staff dirigenziale sta valutando lasciano intendere che almeno un paio di difensori potrebbero andare via. Il riferimento maggiore, ovviamente, è a Koulibaly che potrebbe essere seguito da Luperto e Ghoulam. L’eventualità ha consigliato al ds napoletano di lavorare, preventivamente, alla ricerca dei sostituti. In Italia, piace Andrea Cistana. L’altro difensore seguito è Robin Koch, 23 anni, tesserato per il Friburgo, con il contratto in scadenza nel 2021”.