Ultime Napoli, Koulibaly via solo per un top club: rifiutati Everton e Tottenham

Calciomercato Napoli Koulibaly cessione Everton Tottenham | Il Napoli si prepara alla prossima stagione e al futuro. Solo Higuain, Jorginho e Hamsik dei titolarissimi negli ultimi anni sono andati via, ma la prossima estate la musica potrebbe cambiare. De Laurentiis mette sul mercato alcuni big che hanno creato anche problemi negli ultimi mesi come il caso dell’ammutinamento. Con Callejon e Mertens in scadenza, possono lasciare anche Allan e Koulibaly tra gli indiziati principali. Sul difensore senegalese ci sono tantissimi club, come anche Everton e Tottenham. Il calciatore però ha fatto sapere che lascerà Napoli solo in caso di un topo club e ha già rifiutato i due club inglesi. Su Koulibaly si è fatto avanti il Real Madrid nelle ultime ore che ha formulato una prima offerta e chiesto lo sconto al club azzurro.

Calciomercato Napoli, cessione Koulibaly: Giuntoli trova il sostituto

Liverpool, Paris Saint-Germain, Barcellona, Real Madrid, questi i club che possono chiudere l’acquisto del calciatore e che Koulibaly accetterebbe volentieri. Tutti hanno già chiesto informazioni al Napoli, che intanto è in cerca di un sostituto. Dopo la trattativa fallita per Kumbulla a gennaio, il ds Giuntoli ha messo nel mirino altri obiettivi. Tra questi anche Andrea Cistana del Brescia e Robin Koch del Friburgo. Entrambi sono in uscita dal proprio club.