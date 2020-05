Calciomercato Milan, pronti 40 milioni per Jovic

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Milan, Jovic per 40 milioni?

Ultime Milan, l’offerta è pronta: Jovic può arrivare. Come riportato da PianetaMilan, il club rossonero avrebbe fissato la cifra dell’operazione.

Gazidis fa sul serio per Jovic e, dopo un mese di corteggiamento, la società sta muovendo i primi passi.

Sarebbe pronta un’offerta al Real Madrid di 40 milioni di euro più bonus. Jovic nei giorni scorsi, tramite il suo agente, ha lasciato filtrare un’indiscrezione interessante.

Il calciatore, convinto probabilmente anche da Rebic, avrebbe fatto sapere che la destinazione Milan sarebbe a lui molto gradita. La dirigenza rossonera nei prossimi giorni avrà ulteriori contatti con l’agente del giocatore per presentare anche una bozza di accordo di contratto.

Jovic al Milan ritroverebbe il suo compagno Rebic, entrambi avevano giocato nell’ Eintracht Francoforte. Con la vendita di Jovic il Real Madrid cercherà di strappare Erling Braut Haaland al Borussia Dortumund.

Ultime Milan, la situazione in casa Real Madrid

Il Real non è convinto dell’investimanto fatto su Luka Jovic. Per acquistarlo lo scorso anno il club di Floreno Perez ha dovuto sborsare 60 milioni di euro. Venderlo dopo solo un anno a 40 milioni costringerebbe il club a mettere a bilancio una minusvalenza incredibile. Tuttavia una soluzione potrebbe essere trovata magari con un prestito e obbligo di riscatto in favore del Milan.