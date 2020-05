Calciomercato Milan: colpo in attacco, arriva il classe 2002 Jordi Escobar

News Milan: non solo Jovic e Mertens, colpo Jordi Escobar

Calcio Mercato Milan Jordi Escobar Valencia | Il Milan non è fermo, anzi. Il club rossonero è uno dei principali club di Serie A che già si sta muovendo per il futuro e la prossima stagione. La pausa Coronavirus sta dando tempo ai rossoneri di programmare il mercato e mettere su la squadra del futuro. Progetto giovani quello del Milan, che sicuramente accosterà ai tanti giovani qualche calciatore d’esperienza. Non a caso i nomi principali per il reparto offensivo sono quello di Mertens e Depay, ma anche Jovic, attaccante del Real Madrid giovane ma già con tanta esperienza. Intanto, il Milan guarda molto in Spagna. Infatti, pare che sia vicinissimo il colpo Jordi Escobar, attaccante classe 2002 del Valencia. Il giovanissimo calciatore 18enne è considerato una delle promesse maggiori del panorama europeo.

Calciomercato Milan: Jordi Escobar vicino all’acquisto

Non solo Mertens e Depay. Il Milan vuole integrare l’attacco con qualche giovane e nel mirino c’è Jordi Escobar, classe 2002 del Valencia. I rossoneri sono in contatto con la sua squadra l’entourage del giocatore da mesi e lui è incline ad ascoltare offerte visto che il Valencia non lo ha aggregato alla prima squadra in questa stagione. come riporta AS.

Prima punta, forte fisicamente e grande finalizzatore, sa giocare anche con i compagni. In Spagna è stato paragonato a Robert Lewandowski.