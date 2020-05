Calciomercato Milan: colpo in attacco, arriva il classe 2002 Jordi Escobar

News Milan: non solo Jovic e Mertens, colpo Jordi Escobar

Calcio Mercato Milan Jordi Escobar Valencia | Il Milan non è fermo, anzi. Il club rossonero è uno dei principali club di Serie A che già si sta muovendo per il futuro e la prossima stagione. La pausa Coronavirus sta dando tempo ai rossoneri di programmare il mercato e mettere su la squadra del futuro. Progetto giovani quello del Milan, che sicuramente accosterà ai tanti giovani qualche calciatore d’esperienza. Non a caso i nomi principali per il reparto offensivo sono quello di Mertens e Depay, ma anche Jovic, attaccante del Real Madrid giovane ma già con tanta esperienza. Intanto, il Milan guarda molto in Spagna. Infatti, pare che sia vicinissimo il colpo Jordi Escobar, attaccante classe 2002 del Valencia. Il giovanissimo calciatore 18enne è considerato una delle promesse maggiori del panorama europeo.

Calciomercato Milan: Jordi Escobar vicino all’acquisto

Pronto il mix perfetto tra giovani ed esperienza per il Milan del futuro. I rossoneri sono ad un passo dall’acquisto di Jordi Escobar. Come riportato dal noto quotidiano AS, il classe 2002 del Valencia è considerato uno dei migliori attaccanti promettenti del futuro. Il calciatore è paragonato in Spagna a Robert Lewandowski per la sua forza fisica abbinata perfettamente alla tecnica già all’età di 18 anni. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e non è stato integrato ancora alla prima squadra, questo potrebbe facilitare la sua partenza.