Calciomercato Juventus, Milik spinge per arrivare: la richiesta fatta al Napoli

Calciomercato Juventus: Milik più vicino

Calcio Mercato Juventus Milik | Il mercato in Serie A continua ad andare avanti, e lo fa con grandissima intensità. La Juventus in particolare vorrebbe rinforzarsi in vista della prossima stagione, magari con qualche colpo anche in attacco, vista la quasi certa partenza di Higuain. Sul taccuino della società ci sono tantissimi nomi importanti, ed uno di questi è quello di Milik, attaccante del Napoli. Il polacco, nonostante i tanti infortuni, ha dei numeri strepitosi con la maglia azzurra, e le sue prestazioni sono ammirate da tantissime squadre.

I bianconeri sarebbero intenzionati a provarci seriamente, e pare che lo stesso giocatore starebbe spingendo per andarsene dal Napoli. Questa la strategia riportata da La Gazzetta dello Sport: chiedere il rinnovo agli azzurri con cifre molto alte (4,5 milioni a stagione), in modo da forzare la mano e lasciarlo partire.

Milik-Juventus: tra volontà e contropartite

Il futuro di Milik è ancora parecchio incerto, ma le ultime voci di mercato vedono il giocatore polacco intenzionato a lasciare il Napoli per raggiungere Sarri a Torino. Ovviamente si tratta ancora di voci, ma intanto la pista è caldissima, poco ma sicuro. Il colpo è possibile, e questo anche grazie a qualche eventuale contropartita: questa l’idea della Juventus.