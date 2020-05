Calciomercato Juventus, Icardi nel mirino: 4 possibili “sacrificati”

Calciomercato Juventus: Icardi, quattro giocatori nella lista delle contropartite

Calcio Mercato Juventus Icardi | La Juventus continua il suo mercato, e lo fa pensando soprattutto alla prossima stagione, dove per l’ennesima volta dovrà essere alzata l’asticella, e soprattutto dove andrà rinforzato il reparto offensivo. Questa annata è stata abbastanza altalenante per gli attaccanti bianconeri, e la quasi certa cessione di Higuain costringerà la Vecchia Signora ad andare ad investire su una punta di alto livello. Inutile dire come nel mirino continui ad esserci Mauro Icardi, vecchio pallino di Sarri e della società torinese. L’argentino è un obiettivo molto difficile da raggiungere, e in caso di riscatto del PSG ecco che l’offerta cambierebbe.

Stando a quanto riportato da Tuttojuve, pare che la Juventus abbia in mente una nuova strategia: niente cash, ma due possibili contropartite da scegliere tra De Sciglio, Douglas Costa, Pjanic ed Alex Sandro. Quattro nomi interessanti e che piacciono al club parigino, il quale però difficilmente lascerebbe partire l’erede di Cavani.

Icardi-Juventus: muro PSG

Il PSG sembra sempre più intenzionato a riscattare Icardi, e proprio l’argentino sarà con molte probabilità chiamato a fare il titolare, vista soprattutto la partenza di Cavani. Ecco che la strada si complica per la Juventus, la quale dovrà continuare a faticare parecchio per portare il giocatore a Torino.