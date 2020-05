Calciomercato Juventus: Dybala “chiama” Pogba

Juventus, Dybala chiama Pogba a Torino? Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha acceso nel pomerggio la fantasia dei tifosi bianconeri lanciando un messaggio chiaro ad un ex compagno di squadra. L’attaccante argentino ha risposto via social sulle domande su Pogba, conosciuto durante la sua esperienza a Torino.

“Ovviamente non posso non inserire questa maglia. Proviene da Manchester ed è del mio amico Paul, io lo ammiro già come persona, ancora più che come calciatore. Ho avuto la possibilità di condividere grandi cose con lui, spero un giorno di poterlo ritrovare in campo e ripetermi”.

Ultime Juventus, il punto sull’affare Pogba

In effetti la Juve starebbe provando a riportare Pogba a Torino. Per chiudere l’affare, tuttavia, sarà importante capire quale sarà la volontà del calciatore. Serve una sua scelta decisa. Qualora dovesse optare per la Juventus, il campione del mondo dovrà ridirsi l’ingaggio: quello attuale, da 13 milioni annui che coi bonus sale fino a 20 milioni di euro, non è sostenibile dalla Juventus

I bianconeri puntano ad uno scambio. Al Manchester United piacciono Ramsey e Rabiot, i primo guadagna 8 milioni all’anno, il secondo 7 milioni. Uno scambio consentirebbe di risparmiare un bel gruzzolo, ma non abbastanza per pagare lo stipendio di Pogba che sarebbe eccessivamente pesante.