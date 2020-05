Calciomercato Juventus, i dubbi di Gonzalo Higuain

La Juventus aspetta Gonzalo Higuain: il bomber argentino è atteso alla fine di questa settimana. Probabilmente, sarà la sua ultima stagione in bianconero.

Calcio mercato Juventus, Higuain e la speranza di non giocare

Il suo piano era chiaro, come rivela la Gazzetta dello Sport. Higuain è stato tra i primi a lasciare l’Italia con un tampone negativo in mano, quando il paese cominciava a fronteggiare l’emergenza. Dall’Argentina, l’attaccante continuava a sperare, neanche troppo velatamente, che il campionato potesse dirsi finito qua. E invece no, intanto si torna in Italia, anche senza la certezza che si giochi. La Juventus non ha dato nessuna deadline.

IN AGGIORNAMENTO