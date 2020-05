Calciomercato Juventus: Alaba è un’occasione, duello con l’Inter

Calciomercato Juventus: sfida all’Inter per Alaba

Calcio Mercato Juventus Alaba | Il mercato di Serie A accelera sempre di più, e le big del nostro campionato continuano a portare avanti diverse operazioni in vista dell’estate. La Juventus in particolare vorrebbe andare a puntellare diversi reparti, uno su tutti quello difensivo, magari sulle fasce. I continui acciacchi fisici di Alex Sandro, Danilo e De Sciglio hanno spesso costretto Sarri a qualche scelta impavida, ergo per cui adesso occorre assolutamente trovare un terzino di ruolo che sappia come fare il titolare. Nel mirino ci sono già diversi nomi interessanti, ma quello più suggestivo resta David Alaba.

L’austriaco con molte probabilità lascerà il Bayern Monaco a fine stagione, ed è per questo che molte big si stanno lanciando a dei veri e propri assalti. La squadra bianconera lo vede come una vera e propria occasione, così come l’Inter: potrebbe infatti scattare un derby di mercato tutto italiano, così come riportato da Sport 1. Antonio Conte infatti già voleva Alaba ai tempi del Chelsea, ora però la pista può diventare caldissima.

News Juventus: su Alaba anche il Real Madrid

Alaba è una preda molto ambita di mercato, specie vista la sua situazione attuale al Bayern Monaco. La Juventus ci sta pensando seriamente, così come l’Inter; attenzione però anche ad una terza incomoda, ovvero il Real Madrid.