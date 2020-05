Calciomercato Juve: contatti avviati per Jorginho, si chiude per 35 mln

Ultime Juventus: Sarri vuole Jorginho, il Chelsea apre all’addio

Calcio Mercato Juventus Jorginho Chelsea ultime | La Juventus programma la prossima stagione. L’emergenza Coronavirus cambia i piani di mercato dei club di tutto il mondo. La Juve ha bisogno di cambiare, soprattutto a centrocampo. Sarri chiede alla società uno sforzo per accontentarlo. Continuano i contatti con diverse società per l’acquisto di un centrocampista. Tonali, Arthur e Jorginho nel mirino della società bianconera. In particolare, quest’ultimo. Il centrocampista ex Napoli italo-brasiliano è la scelta numero uno, in uscita c’è Miralem Pjanic. Il Chelsea ha già dato l’ok per la sua cessione, Lampard vuole ripartire con un progetto diverso e in uscita ci sono tanti calciatori, tra cui anche Jorginho. Seconda i media inglesi la Juve è vicina all’acquisto del centrocampista.

Calciomercato Juventus: Jorginho più vicino a Sarri

Come riportato dall’edizione odierna del Daily Express, la Juventus avrebbe addirittura già avviato i primi contatti per l’acquisto di Jorginho con il Chelsea. Il centrocampista è in uscita dai Blues e la Juve è pronta a chiudere l’acquisto. La società bianconera vuole accontentare il proprio allenatore Maurizio Sarri. La Juve vuole chiudere l’acquisto e il Chelsea ha aperto alla cessione, i calciatore partirà per circa 35-40 milioni di sterline, avviati già i contatti tra le parti per completare l’operazione. La prossima stagione il calciatore può ritornare in Serie A.