Calciomercato Juve – Higauin, il padre: “Niente River, resta in bianconero”

Ultime Juve, Higuain resta in bianconero e rifiuta il River Plate

Ultime calciomercato Juventus Higuain River Plate | Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, è arrivato alla fine di un ciclo con la Juventus. L’attaccante argentino sembra messo ai margini della società bianconera, ma la sua voglia di restare è sempre alta. Tanti i dubbi del calciatore nelle ultime settimane, viste le continue voci di mercato, ma Gonzalo ha voglia di restare e rispettare il proprio contratto con la Juve che è in scadenza nel 2021. Intanto, tra le tante voci di mercato sono spuntate fuori quelle di un possibile e clamoroso ritorno in Argentina al River Plate. A smentire la notizia è stato direttamente suo padre, storica ex bandiera del club argentino e club con cui Gonzalo ha mosso i primi passi.

Calciomercato Juve, Higuain: la conferma del padre

Infatti, Higuain, ha lasciato il River giovanissimo, che aveva appena 20 anni per approdare al grande Real Madrid. Milik, Gabiel Jesus, Icardi e Werner. Alla Juve continuano ad essere accostati nomi di attaccanti, ma Gonzalo ha voglia di restare e non farsi mettere fuori dai giochi nel suo ultimo anno di contratto. A confermarlo è stato suo padre Jorge, che ha parlato direttamente a TNT Sports in Argentina. Jorge ha ribadito che non rientra nelle idee di Gonzalo tornare in questo momento della sua carriera al River Plate. L’attaccante ha quindi deciso di restare ancora alla Juve fino a scadenza di contratto.