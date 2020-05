Calciomercato Inter, Werner costa meno: scende il prezzo della clausola

Timo Werner è al centro del calciomercato: il suo nome è stato accostato, oltre che all’Inter, anche alla Juventus. Come riferisce la Gazzetta dello Sport questa mattina, c’è un aspetto riguardante la clausola che interesse entrambe le società.

Calcio mercato Inter, l’affare Werner

Nelle ultime settimane si è sempre parlato del bomber tedesco come di un affare da cogliere al volo, vista l’età (24 anni) ed il prezzo (60 milioni). Il suo valore è dato dalla clausola rescissoria per prelevarlo dal Lipsia, ma questa è destinata probabilmente a scendere, facendo del bomber una vera e propria occasione di mercato. La Bundesliga ricomincerà a partire dal 15 maggio e la classifica vede il Bayern Monaco primo sopravanzare il Lipsia di 5 lunghezze.

Se il club della Red Bull non dovesse rimontare, allora Werner di milioni ne costerebbe 50, con uno sconto di 10 milioni previsto automaticamente nel suo contratto in caso di mancata vittoria del titolo. Una genialata prevista dal suo agente Forster, ex terzino della Nazionale tedesca degli anni ’80.

Ultime mercato Inter, perché aspettare per il colpo Werner?

Già, perché aspettare? Perché c’è il Barcellona che non ha ancora deciso cosa fare con Lautaro. L’argentino sarebbe anche disposto a trasferirsi in Spagna, ma i catalani non hanno ancora fatto l’offerta giusta. Marotta quindi è costretto ad aspettare prima da lanciarsi in offerte avventate: l’argentino potrebbe anche restare. A proposito, c’è anche l’affare Icardi: il PSG ha tempo fino alla fine del mese di maggio per riscattarlo dai nerazzurri.