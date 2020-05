Calciomercato Inter: Izzo può arrivare, c’è una contropartita

Calciomercato Inter: Izzo, il prossimo colpo in difesa

Calcio Mercato Inter Izzo | Il calcio in Italia è attualmente fermo, così come in altre nazioni, ma il mercato non si ferma, anzi continua più di prima e sotto traccia. La maggior parte delle squadre sta portando avanti sondaggi e trattative, e anche l’Inter rientra tra queste. I nerazzurri hanno disputato una grandissima stagione, ma la sensazione è che Conte voglia comunque perfezionare qualche reparto, specie quello difensivo. L’addio di Godin è praticamente già certo, ed è per questo che i nerazzurri dovranno impegnarsi a trovare un sostituto.

Nel mirino ci sono tanti giocatori, ma sul taccuino di Conte c’è Armando Izzo, centrale del Torino che ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per dire la sua anche in una big. Il difensore granata è una preda ambita di mercato, e il club meneghino sa bene di dover battere la concorrenza di molte squadre: la strategia sarebbe quella di proporre Gagliardini al Torino, in modo da convincere Cairo e Longo. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

News Inter: Izzo colpo possibile, gioisce Conte

Izzo ha grandi chance di vestire nerazzurro la prossima stagione, e intanto a gioirne è Conte, il quale aveva già insistito in passato per avere in rosa il difensore napoletano. Un colpo importante, e che andrebbe a rinforzare un reparto già molto forte.