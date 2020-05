Calciomercato Inter, Eriksen annuncia il suo futuro in diretta

Christian Eriksen è sicuramente il pezzo pregiato dell’ultima campagna acquisti dell’Inter: col senno di poi, non è stato un colpo di genio anticipare il suo arrivo, ma chi poteva immaginare il coronavirus…

Calcio mercato Inter, l’affare Eriksen

Era a scadenza di contratto, a giugno sarebbe arrivato gratis. Ed invece il suo cartellino è stato acquisto per circa 20 milioni. Potrebbe sembrare uno spreco di denaro, visto che il danese non ha avuto il tempo nemmeno di dimostrare, ma in realtà ha comunque avuto il tempo di ambientarsi e farsi trovare pronto in quella che sarà una sfida epica. I nerazzurri infatti stanno tornando celermente agli allenamenti, nella speranza che il campionato possa davvero riprendere. Ed Eriksen come gli altri è già al lavoro per concludere la stagione nel migliore dei modi.

