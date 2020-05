Calciomercato Inter, Eriksen annuncia il suo futuro in diretta

Christian Eriksen è sicuramente il pezzo pregiato dell’ultima campagna acquisti dell’Inter: col senno di poi, non è stato un colpo di genio anticipare il suo arrivo, ma chi poteva immaginare il coronavirus…

Calcio mercato Inter, l’affare Eriksen

Era a scadenza di contratto, a giugno sarebbe arrivato gratis. Ed invece il suo cartellino è stato acquisto per circa 20 milioni (qui i dettagli dell’affare). Potrebbe sembrare uno spreco di denaro, visto che il danese non ha avuto il tempo nemmeno di dimostrare, ma in realtà ha comunque avuto il tempo di ambientarsi e farsi trovare pronto in quella che sarà una sfida epica. I nerazzurri infatti stanno tornando celermente agli allenamenti, nella speranza che il campionato possa davvero riprendere. Ed Eriksen come gli altri è già al lavoro per concludere la stagione nel migliore dei modi.

Ultime mercato Inter, l’annuncio del danese

Intanto anche lui come tanti colleghi si dà ai social assieme a propri tifosi. Proprio in una delle dirette dal suo profilo instagram è arrivato un annuncio: “Adoro giocare a calcio, è la mia più grande passione. Il prossimo traguardo è quello di avere più continuità con l’Inter. Voglio rimanere qui, non vado via. Sono nella migliore squadra della Serie A“. Un messaggio dritto a chi pensava che il momento e l’epidemia avessero convinto il danese a cambiare aria. Invece pensa solo all’Inter: “Adesso alterniamo allenamenti individuali con quelli su Zoom insieme alla squadra. Faccio cyclette, pilates e forza. Il mio ruolo? Dove c’è la palla“.