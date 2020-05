Bollettino Protezione Civile giovedì 7 maggio

Tweet on Twitter

Come ogni giorno sta per arrivare il consueto bollettino da parte della Protezione Civile sulla lotta al covid-19 per quanto riguarda l’Italia.

I dati della Protezione Civile nella lotta al coronavirus

La Fase 2 è inziata già da qualche giorno, e gli ultimi dati nella lotta alla pandemia stanno evienziando un miglioramento importante, nonostante la situazione resti ancora abbastanza complicata. Al Nord continuano ad esserci diversi casi, scenario molto più tranquillo invece per il Sud. La nostra nazione sta imparando a rialzare la testa, le attività sperano di poter riaprire giorno dopo giorno.