Serie A Gravina Abete | Il calcio italiano è ancora al centro di numerosi problemi circa la ripresa dei campionati. Nei giorni scorsi si sono succedute le dichiarazioni dei vertici del calcio italiano e del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora che hanno come obiettivo comune la sicurezza degli sportivi e di tutti coloro che lavorano nel mondo del calcio. Ma non ci sono notizie sulle date della ripresa dei campionati.

Serie A, Abete: “Gravina sta svolgendo un ottimo lavoro”

I calciatori stanno inziando a muovere i primi passi fuori dalle mura di casa da lunedì e dopo i test clinici e i tamponi torneranno in campo nei centri sportivi. Giancarlo Abete, vicepresidente UEFA ed ex Presidente della FIGC, nell’incontro “Locker Room – Fuga per la vittoria”, dedicato al calcio, organizzato all’Università Luiss di Roma, ha parlato del lavoro del suo collega Gravina e della ripresa della Serie A.

“Gravina si è mosso molto bene, adottando misure con determinazione e cautela. Tutti siamo consapevoli che le decisioni in merito alla ripresa devono essere prese dal Comitato Tecnico Scientifico che deve valutare le norme per la sicurezza di tutti. Poi spetterà al Governo Conte decidere se e quando si potrà giocare. Domani il Comitato Scientifico si esprimerà e se non dovesse esserci la possibilità di ripartire, spero che si intervenga in maniera precisa sugli assetti dei campionati. La FIGC, ad oggi, non può intervenire su promozioni e retrocessioni”.

Abete: “Il calcio merita maggior rispetto”

Giancarlo Abete, poi, si è soffermato sull’importanza del calcio nella vita quotidiana del nostro Paese.

“Il calcio è una grande democrazia, che genera confusione ma che ha avuto di meno di quello che ha dato al sistema Paese. Negli ultimi 11 anni, il calcio ha dato 11 miliardi e 400 milioni, e ha ricevuto dal CONI 679 milioni, il 6% di quello che ha prodotto a livello fiscale. Il calcio merita un segno più rispetto al sistema Paese”.