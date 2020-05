Ripresa Serie A, dietrofront di Spadafora: “Impossibile dare una data”

News Serie A, Il ministro Spadafora sulla ripresa

Ripresa Serie A campionato Spadafora | Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai 1 durante la quale si è espresso a proposito della ripresa del campionato di Serie A.

Ultime calcio – Intervenuto in un question time alla Camera dei Deputati, il MInistro dello Sport Vincenzo Spadafora ha espresso la propria posizione in merito alla ripresa dell’attività agonistica del calcio:





“Auspichiamo che i campionati possano ricominciare, ma ad oggi è impossibile dare una data certa. Dobbiamo valutare la curva dei contagi in questa fase due e aspettare le valutazioni del comitato scientifico. La road map resta valida: 4 maggio ripresa allenamenti individuali e anche di squadra, ma a livello singolo. Un percorso validato dal Comitato tecnico scientifico. Il 18 maggio, questa ripresa avverrà con le medesime modalità per gli allenamenti. Per il calcio è stato ritenuto però di fare approfondimenti dal Comitato tecnico scientifico, ci sarà un’audizione domani; speriamo possa servire per dare il via libera al protocollo visto che il calcio non permette né distanze di sicurezza, né l’utilizzo di dispositivi di protezione. Posso assicurare che sin dall’inizio dell’emergenza ho mantenuto un rapporto quotidiano con Figc, con un confronto costruttivo e rispetto dei ruoli”.