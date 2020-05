Ripresa Serie A, dietrofront di Spadafora: “Impossibile dare una data”

News Serie A, Il ministro Spadafora sulla ripresa

Ripresa Serie A campionato Spadafora | Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni nelle ultime ore dalla Camera dei Deputati. Il ministro si è soffermato ancora una volta sulla ripresa Serie A e sulle possibile date di ripartenza del campionato italiano. Nei prossimi giorni ci sarà un vertice anche con il Premier Giuseppe Conte per capire l’evolversi della situazione nei minimi dettagli e studiare una ripartenza per il calcio italiano. Contatti continui con la FIGC per trovare la giusta soluzione.

Il Ministro dello Sport Spadafora ha fatto ancora una volta dietrofront sulla ripresa del campionato di calcio italiano di Serie A. C’è la volontà di ripartire, ma il Ministro ha annunciato che ad oggi è assolutamente impossibile dare una data certa per la ripresa del campionato. Si attendono le valutazioni del comitato scientifico riguardo la curva dei contagi da Coronavirus in Italia. Intanto, il 18 maggio, dovrebbe esserci la ripresa degli allenamenti in gruppo da parte dei club. Poi si studierà il giusto protocollo per la ripresa. Resta giornaliero il rapporto tra la Figc e il Ministro per trovare l’intesa giusta per concludere la stagione attuale prima che sia troppo tardi. Ci saranno altri confronti nei prossimi giorni che potrebbero portare alla scelta definitiva.